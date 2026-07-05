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Названы лучшие спортивные проекты VI сезона всероссийского конкурса «Ты в игре»

Названы лучшие спортивные проекты VI сезона всероссийского конкурса «Ты в игре»
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В Москве подвели итоги VI сезона всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Церемония награждения прошла 3 июля в национальном центре «Россия» и объединила авторов лучших инициатив. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, а также члены экспертного совета конкурса.

Конкурс «Ты в игре» шестой год подряд проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке министерства спорта РФ по государственной программе «Спорт России». Ключевые задачи конкурса – находить и поддерживать перспективные спортивные проекты, которые вовлекают россиян в регулярные занятия физической культурой и помогают популяризировать активный образ жизни.

Победителей определили в пяти основных номинациях («Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности»), а также в трёх партнёрских («Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа»).

Фото: Всероссийский конкурс «Ты в игре»

Обладателем Гран-при в 1 млн рублей стал проект Vertigo Sports из Ростовской области, который был представлен в номинации «Трансформация в спорте». Его авторы создали и запатентовали отечественную технологию искусственной волны океанического типа, которая делает сёрфинг массовым и доступным даже вдали от морских побережий.

Первое место в номинации «Трансформация в спорте» занял проект из Республики Башкортостан Trekkingmania.ru. В номинации «Точка старта» – школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» из Пермского края. Проект из Москвы «ПАРАТЕННИС РФ» завоевал награду в категории «Безграничные возможности». В номинации «Дети в спорте» лучшим стал проект из Севастополя «Открытое небо», а в категории «Масштаб» победа досталась Кубку по любительскому биатлону «Пионер Кап» из Москвы.

В партнёрских номинациях победили проекты «ДвижОК» из Московской области («Корпоративный спорт»), «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края («Спортивный туризм») и «Спортопыт» из Москвы («Медиа»).
В ходе конкурса прошло народное голосование, в котором приняли участие 250 полуфиналистов. Победителем стал проект «Футбол в селе Ловозеро 2.0» из Мурманской области. Его автор, пожарный Янис Шебут, получил специальный приз от издания «Спорт Бизнес Консалтинг» (СБК) — публикацию материала о своей инициативе на сайте и в печатной версии журнала.

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