«Динамо» обыграло «Енисей-СТМ» в матче чемпионата России — 2026
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Московский регбийный клуб «Динамо» в матче 8-го тура чемпионата России — 2026 обыграл «Енисей-СТМ» из Красноярска. Встреча завершилась со счётом 37:33 (20:19, 17:14).
Чемпионат России . Чемпионат России
05 июля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
33 : 37
Динамо
Москва
После восьми матчей в рамках турнира «Енисей-СТМ» занимает третье место в турнирной таблице, на его счету 23 очка. «Динамо» идёт на второй позиции с 27 очками.
В следующем туре чемпионата России «Енисей-СТМ» сыграет с «Красным Яром» из Красноярска. «Динамо» проведёт матч с «ВВА-Подмосковье».
Действующим чемпионом России является казанская «Стрела-Ак Барс», обыгравшая в финальном матче в октябре 2025 года московское «Динамо» (32:30).
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