В Федерации велоспорта России прояснили ситуацию с нейтральным статусом для юниоров

Первый вице-президент Федерации велоспорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов прокомментировал изменения в правилах допуска российских велогонщиков к международным соревнованиям, отметив расширение возможностей для участия в командных дисциплинах.

«Нам открыли командные дисциплины, слава богу. Пока не готовы дать нам полноценный статус – флаг и гимн, но то, что мы можем командой полноценно выступать – это уже совсем другие возможности, шансы попасть на Олимпийские игры.

Юниоры также пока без флага и гимна, но им не нужно как-то подтверждать и доказывать свой нейтральный статус, они спокойно без лишних хлопот выступают. Надевают наши нейтральные майки и едут на соревнования, запрашивать им что-то, получать позорные отказы – ничего такого нет. Но и флага с гимном пока нет. Работаем, верим», – сказал Екимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.