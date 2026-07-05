Вице-президент федерации велоспорта рассказал о нехватке участников на чемпионате страны

Первый вице-президент Федерации велоспорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов рассказал, что в чемпионате России –2026 ощущается нехватка велогонщиков.

«Мы как организаторы всегда рассчитываем, что сделали максимум в плане проведения соревнований, получили заряд эмоций от зрителей. Вчерашний концерт, прямой эфир, трюк Ирека Ризаева – с организационной точки зрения мы подошли замечательно.

Осталось подтянуть составляющую в плане гонщиков. 80 человек на старте – маловато. Акцент на 2027 год – развитие регионального календаря, будем поднимать молодёжь через федеральные округа. Первенства, чемпионаты, Кубки, такую задачу нам поставил наш президент Олег Викторович Сиенко.

Надеюсь, что и такая дисциплина, как велошоссе, также пойдёт в рост, как идёт BMX, маунтинбайк, надеюсь, что будет расти и велотрек», – сказал Екимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.