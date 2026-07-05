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В Федерации велоспорта России сравнили финансовые вложения с футболом и хоккеем

В Федерации велоспорта России сравнили финансовые вложения с футболом и хоккеем
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Первый вице-президент Федерации велоспорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов сравнил финансовые вложения в велоспорт России с футболом и хоккеем.

«Мы будем содержать также условную команду сборной страны, есть тренерские кадры, желание этим заниматься. И надеемся, что у нас будет ещё одна конкурентоспособная команда. Вот у нас есть, например, команда «Мангазея», у них частный инвестор, содержит команду. И мы видим результат, какой должен быть.

Не такие огромные деньги на самом деле в сравнении с футболом, хоккеем и баскетболом. Совсем другой порядок цифр. И вот как они достойно выглядят. Таких команд нам нужно две-три хотя бы, и тогда уже дело пойдёт. А все остальные бы учились уже, как с этими командами бороться», – сказал Екимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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