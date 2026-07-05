Трёхкратный олимпийский чемпион по велоспорту рассказал о проблемах в своей дисциплине

Первый вице-президент Федерации велоспорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов рассказал, с какими проблемами сталкивается эта дисциплина в России.

«Ждём развития дополнительной инфраструктуры в нашей стране. У нас любительский спорт уже в четыре раза обогнал профессиональный, и правильно делают, у них всё это завязано на тренде, популярности, на моде. А у нас завязано на бюджетном финансировании. Есть сдерживающие факторы, но мы не отчаиваемся.

Самое главное – мы нашу молодёжь не бросаем раньше времени, чтобы они хотя бы до 23 лет позанимались спортом», – сказал Екимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.