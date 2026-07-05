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Вице-президент федерации велоспорта оценил развитие академии Ильнура Закарина

Вице-президент федерации велоспорта оценил развитие академии Ильнура Закарина
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Первый вице-президент Федерации велоспорта России, трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов оценил развитие академии Ильнура Закарина. Цель проекта – улучшение и развитие велоспорта в Татарстане.

«Слышал про проект Ильнура Закарина, планы по созданию континентальной команды. У него получится, у парня огромный опыт. Надо просто чуть подтянуть некоторые моменты, я в Москву все пожелания его передам.

Он и академию свою развивает, показывал мне концепцию. Должно получиться, здесь Ульяновск с традициями, Башкортостан, Татарстан. Здесь нужно как можно чаще проводить различные старты, самого крупного масштаба. Волга – важный регион для велоспорта», – сказал Екимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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