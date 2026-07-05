Велогонщик Новиков прокомментировал победу на ЧР в Казани в 30-градусную жару

Велогонщик Савва Новиков прокомментировал свою победу на чемпионате России по велошоссе в Казани. Спортсмен стал первым на дистанции 198 км при температуре свыше 30°C в тени.

«Это была моя самая уверенная гонка за долгое время. С самого начала старался не паниковать. Взял инициативу в свои руки и сделал, можно сказать, гонку. Всем большое спасибо. Невероятная жара, но я справился. Условия были непростые.

Я до сих пор не понимаю, что значит быть чемпионом России. Но не будем останавливаться на этом результате и двигаемся дальше к новым целям», – передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«В прошлом году у нас немного другие ставки были сделаны, в этом году мы подкорректировали ситуацию. Конечно, гонка очень тяжёлая из-за погоды. Заготовили 300 бачков воды, все выпили. Было 30 кг льда, но пришлось ещё закупать в аптеке.

Было тяжело, но вытерпели. Ребята очень сильно постарались. Сделали даже больше, чем хотели. Четвёртое и пятое места тоже наши. Очень доволен», – добавил Евгений Попов, спортивный менеджер команды «Мангазея».