BMX-райдер Ирек Ризаев перелетел через пелотон ЧР по велошоссе в Казани

Российский BMX-райдер Ирек Ризаев совершил три пролёта над пелотоном мужской гонки на чемпионате страны по велошоссе в Казани. Участник Олимпиады 2020 года разогнался на парапете, заехал на трамплин, перелетел через пелотон и приземлился на такую же рампу, стоявшую на противоположной стороне. Трюк Ризаева будет записан в Книгу рекордов России.

Чемпионат России по велошоссе в столице Татарстана и соседнем городе Иннополисе прошёл с 1 по 5 июля. В рамках развлекательной программы для зрителей на соревнованиях были организованы показ прямого эфира «Тур де Франс», а также концерт кавер-группы с песнями Виктора Цоя и других исполнителей эпохи.