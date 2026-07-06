Саммер Макинтош побила старейший рекорд в истории женского плавания

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем.

На соревнованиях в Канаде Макинтош проплыла дистанцию за 2.01,65, превзойдя достижение китаянки Лю Цзыгэ (2.01,81), которое та установила в 2009 году. Этот рекорд являлся старейшим в женском плавании.

«Как видите, я очень переживаю, это для меня очень много значит. В детстве думала, что никогда не побью этот мировой рекорд, сделать это сегодня вечером перед родной публикой – действительно особенное событие. Это значит для меня всё, я сейчас в шоке», – приводит слова Макинтош CBC.ca.

Саммер Макинтош 19 лет, она является трёхкратной олимпийской чемпионкой и четырёхкратной чемпионкой мира на короткой воде. Спортсменке также принадлежат мировые рекорды в комплексном плавании на дистанциях 200 и 400 метров, а также в плавании на 400 м вольным стилем.