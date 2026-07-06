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Россиянин Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису

Россиянин Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису
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Россиянин Владимир Сидоренко занял второе место на престижном турнире по настольному теннису United States Smash 2026 года в Лос-Анджелесе.

В финале Владимир проиграл серебряному призёру чемпионата мира японцу Соре Мацусиме со счётом 2-4. В полуфинале россиянин обыграл серебряного призёра Олимпиады 2024 года шведа Трулса Морегарда.

По итогам турнира в Лос-Анджелесе Сидоренко заработал $ 52 тыс. и 1 400 очков в мировом рейтинге. Он станет первым россиянином с 2007 года, который войдет в топ-20 ракеток мира, в предыдущий раз это удавалось Алексею Смирнову.

Владимиру Сидоренко 24 года, он является серебряным призёром чемпионата Европы 2021 года в командных соревнованиях.

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