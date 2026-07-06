Российские стрелки из лука пропустят этап Кубка мира в Испании из-за проблем с визами

Российские стрелки из лука не смогут выступить на этапе Кубка мира в Испании из-за проблем с получением въездных виз.

«Наши спортсмены не смогут поехать на этап Кубка мира в Мадрид из-за возникших неразрешимых проблем с оформлением въездных шенгенских виз», – приводит слова президента Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханова ТАСС.

Этап Кубка мира по стрельбе из лука пройдёт в Мадриде с 7 по 12 июля.

Российские стрелки из лука были допущены к международным турнирам под эгидой World Archery с февраля 2025 года в нейтральном статусе и получили право выступать только в личных стартах. Юниоры допущены с конца 2024 года и могут выступать как в личных, так и в командных соревнованиях.