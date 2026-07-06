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Россиянка Светлана Трусова победила на первенстве Европы по парусным гонкам

Россиянка Светлана Трусова победила на первенстве Европы по парусным гонкам
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Россиянка Светлана Трусова стала победительницей первенства Европы по парусным гонкам в классе «Формула Кайт» среди девушек.

Кроме того, спортсменка заняла второе место в общем зачёте регаты, уступив только аргентинке Каталине Туриенсо.

«Для меня этот результат был совершенно неожиданным! Когда я приехала сюда, не могла представить, что буду бороться на таком уровне. Уже само участие в этом чемпионате очень многое для меня значит после шести лет тренировок, а оказаться на пьедестале — это то, чем действительно горжусь. Мой тренер верил в меня даже больше, чем я сама, и он говорит, что мой результат для него не стал такой неожиданностью, как для меня. Соревнования с сильнейшими спортсменками показали мне, какой путь я уже прошла, просто благодарна за эту возможность», – приводит слова Трусовой пресс-служба Санкт-Петербургского парусного союза.

Молодёжное первенство Европы проходило со 2 по 5 июля в Джиццерии, Италия. В соревнованиях приняли участие шесть спортсменов из России.

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