Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звёзды».

В сумме россиянин набрал 18,5 очка (шесть в рапид и 12,5 – в блиц). Второе место занял представитель Китая Лу Шанлэй с 18 очками (5,5+12,5). На третьей строчке расположился Раунак Садхвани из Индии (18; 5+13).

Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а после – в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по девять партий, в блиц — по 18.

Турнир проходит с 1 по 6 июля в Москве. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей. Владислав Артемьев за победу заработал 3,6 млн рублей.