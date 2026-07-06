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Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звёзды»

Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звёзды»
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Российский гроссмейстер Владислав Артемьев стал победителем турнира «Шахматные звёзды».

В сумме россиянин набрал 18,5 очка (шесть в рапид и 12,5 – в блиц). Второе место занял представитель Китая Лу Шанлэй с 18 очками (5,5+12,5). На третьей строчке расположился Раунак Садхвани из Индии (18; 5+13).

Соревнования проходили в два этапа. Сначала шахматисты сыграли в рапид, а после – в блиц. В быстрые шахматы гроссмейстеры провели по девять партий, в блиц — по 18.

Турнир проходит с 1 по 6 июля в Москве. Призовой фонд соревнований составил 15 млн рублей. Владислав Артемьев за победу заработал 3,6 млн рублей.

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