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Эстония лишилась права проведения ЧЕ-2027 по стрельбе из-за отказа допустить россиян

Эстония лишилась права проведения ЧЕ-2027 по стрельбе из-за отказа допустить россиян
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Чемпионат Европы – 2027 по стрельбе из пневматического оружия был перенесён из Эстонии в Испанию, сообщает пресс-служба Европейской конфедерации стрелкового спорта.

По информации ERR, причиной такого решения стал отказ эстонской стороны допускать к участию в турнире российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Таким образом, чемпионат Европы –2027 состоится с 3 по 9 марта в испанской Гранаде. Турнир станет квалификационным соревнованием к Олимпийским играм – 2028 в Лос-Анджелесе, США.

Напомним, с 2023 года российские стрелки принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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