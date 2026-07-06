Эстония лишилась права проведения ЧЕ-2027 по стрельбе из-за отказа допустить россиян

Чемпионат Европы – 2027 по стрельбе из пневматического оружия был перенесён из Эстонии в Испанию, сообщает пресс-служба Европейской конфедерации стрелкового спорта.

По информации ERR, причиной такого решения стал отказ эстонской стороны допускать к участию в турнире российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.

Таким образом, чемпионат Европы –2027 состоится с 3 по 9 марта в испанской Гранаде. Турнир станет квалификационным соревнованием к Олимпийским играм – 2028 в Лос-Анджелесе, США.

Напомним, с 2023 года российские стрелки принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.