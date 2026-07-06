Названы лучшие спортивные проекты VI сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре»

Конкурс «Ты в игре» шестой год подряд проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ по государственной программе «Спорт России».

Проекты охватывают десятки видов спорта — от высокотехнологичных до адаптивного и инклюзивного. Участвовать в конкурсе может каждый гражданин России старше восемнадцати лет, а также компании и индивидуальные предприниматели, в чьих проектах на момент подачи заявки участвует не менее пяти человек.

Для полуфиналистов был организован образовательный акселератор, программу которого разработал Российский Международный олимпийский университет. Навыки, полученные участниками во время обучения, помогут им в дальнейшем масштабировать и усилить свои проекты.

За шесть сезонов конкурс стал главной площадкой страны для выявления и развития лучших российских спортивных инициатив.

«Конкурс «Ты в игре» – всероссийский не на словах, а на деле: 27 тысяч заявок от участников. Энтузиасты спорта несут огромный вклад в достижение национальной цели, которую поставил наш Президент Владимир Владимирович Путин, – чтобы 70% граждан регулярно занимались спортом. Для того, чтобы были такие возможности, в нашей стране создаются все условия. Правительство России поддерживает множество спортивных программ», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он поблагодарил организаторов конкурса «Ты в игре» — АНО «Национальные приоритеты», которые при поддержке Минспорта смогли сделать его настолько популярным.

Победителей определили в пяти основных номинациях («Дети в спорте», «Точка старта», «Масштаб», «Трансформация в спорте», «Безграничные возможности»), а также в трех партнерских («Корпоративный спорт», «Спортивный туризм», «Медиа»).

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что спорт формирует характер и прививает ценности здорового образа жизни. Именно на это и нацелен конкурс «Ты в игре», который проводится в рамках госпрограммы «Спорт России» Министерством спорта и АНО «Национальные приоритеты». Проекты конкурса за все годы его проведения охватили более 24 миллионов человек. Только в этом сезоне поступило свыше шести тысяч заявок с общим охватом около четырех миллионов человек. С каждым годом растет число инициатив, которые направлены на поддержку детей, пожилых людей и людей с ОВЗ, ветеранов, участников боевых действий. Желаю всем участникам, энтузиастам и любителям спорта веры, надежды и любви, ведь именно любовь к России и спорту всех нас объединяет», — заявил министр спорта РФ, Председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Обладателем Гран-при в 1 миллион рублей стал проект Vertigo Sports из Ростовской области, который был представлен в номинации «Трансформация в спорте». Его авторы создали и запатентовали отечественную технологию искусственной волны океанического типа, которая делает серфинг массовым и доступным даже вдали от морских побережий.

Первое место в номинации «Трансформация в спорте» занял проект из Республики Башкортостан Trekkingmania.ru. В номинации «Точка старта» – школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» из Пермского края. Проект из Москвы «ПАРАТЕННИС РФ» завоевал награду в категории «Безграничные возможности». В номинации «Дети в спорте» лучшим стал проект из Севастополя «Открытое небо», а в категории «Масштаб» победа досталась Кубку по любительскому биатлону «Пионер Кап» из Москвы.

В партнерских номинациях победили проекты «ДвижОК» из Московской области («Корпоративный спорт»), «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края («Спортивный туризм») и «Спортопыт» из Москвы («Медиа»).

В ходе конкурса прошло народное голосование, в котором приняли участие 250 полуфиналистов. Победителем стал проект «Футбол в селе Ловозеро 2.0» из Мурманской области. Его автор, пожарный Янис Шебут, получил специальный приз от издания «Спорт Бизнес Консалтинг» (СБК) — публикацию материала о своей инициативе на сайте и в печатной версии журнала.

Основные номинации конкурса

«Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

«Масштаб» — реализуемые в масштабах страны проекты федерального уровня, деятельность которых охватывает более 500 участников.

«Дети в спорте» — проекты, направленные на спортивную подготовку, создание инфраструктуры, организацию образовательного процесса и спортивных мероприятий для детей в возрасте до 18 лет.

«Трансформация в спорте» — проекты по созданию программного обеспечения, приложений, агрегаторов и других цифровых решений для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для массового применения в области спорта.

«Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Номинации от партнёров конкурса

«Корпоративный спорт» — проекты и программы по привлечению сотрудников к физической культуре и спорту, включая организацию спортивных площадок в офисах и на производстве, а также запуск корпоративных онлайн-программ для работников.

«Спортивный туризм» — проекты, направленные на развитие и популяризацию спортивного туризма как вида спорта и активного отдыха.

«Медиа» — проекты, освещающие спортивные события в стране, а также блоги, подкасты, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1 тыс. пользователей, рассказывающие о спортивных событиях и инициативах.

Информационным партнером конкурса стал спортивный портал «Чемпионат».

Справочная информация:

С 2019 года при государственной поддержке появляется все больше возможностей для занятий спортом: развивается спортивная инфраструктура, проходят спортивно-массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», прогрессирует детский спорт, развиваются направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.

С 2025 года действует государственная программа «Спорт России», направленная на популяризацию массового спорта, повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. Одна из важнейших целей государственной программы – к 2030 году вовлечение в занятия спортом до 70% россиян (сейчас этот показатель составляет 62,6%).

Победители в пяти основных номинациях конкурса «Ты в игре» получат по 500 000 рублей, а победитель Гран-при — 1 000 000 рублей. Для победителей в партнерских номинациях подготовлены специальные подарки.

Победители:

Обладателем Гран-при в размере 1 миллиона рублей стал проект Vertigo Sports из Ростовской области, представленный в номинации «Трансформация в спорте». Его авторы создали и запатентовали отечественную технологию генерации искусственных волн океанического типа с энергопотреблением в десять раз ниже, чем у зарубежных аналогов, что делает серфинг доступным не только на морском побережье, но и в любом регионе страны.

Победителем в номинации «Точка старта» стала школа экстрим-спорта «Райдер Кидс» из Пермского края — первая в регионе всесезонная школа для детей от 4 до 16 лет, где обучают горным лыжам, сноуборду и роликам. Проект использует авторскую методику «Паспорт горнолыжника», которая позволяет отслеживать прогресс каждого ребенка и мотивирует участников переходить на новые уровни подготовки, участвовать в сборах и соревнованиях.

В номинации «Трансформация в спорте» победил проект Trekkingmania из Республики Башкортостан — крупнейший в России агрегатор туристских троп и интерактивная игра для путешественников. Участники проходят маршруты, отмечают посещенные точки на карте, получают баллы и награды, а проект одновременно развивает внутренний туризм, популяризирует активный образ жизни и бережное отношение к природе.

Лучшим в номинации «Безграничные возможности» признан московский проект «ПАРАТЕННИС РФ» — всероссийская сеть бесплатных секций тенниса на колясках для детей, молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата и ветеранов боевых действий.

Победителем в номинации «Дети в спорте» стал образовательный интенсив «Открытое небо» из Севастополя — бесплатная инженерно-спортивная секция по гонкам дронов для детей и подростков. Участники не только учатся управлять FPV-дронами, но и осваивают пайку, 3D-моделирование, сборку и ремонт беспилотников, готовясь к соревнованиям федерального уровня.

В номинации «Масштаб» победил московский проект «Кубок по любительскому биатлону «Пионер Кап» — первый и единственный в мире регулярный кубок по любительскому биатлону. Организаторы сделали этот вид спорта доступным для всех желающих: участникам не требуется собственное оружие, а соревнования уже объединили тысячи спортсменов-любителей из 148 городов России.

В партнерской номинации «Корпоративный спорт» победил проект «ДвижОК» из Московской области — комплексная программа, объединяющая спортивные занятия, образовательные лекции, психологическую поддержку и цифровые сервисы для сотрудников. Проект формирует устойчивую культуру здорового образа жизни в коллективе и вовлекает работников в регулярную физическую активность.

Лучшим проектом в номинации «Спортивный туризм» стал «Камчатка Трейл-1» из Камчатского края — серия трейловых забегов, совмещающих спортивные соревнования с путешествиями по уникальным природным территориям России. Проект открывает новые маршруты, способствует развитию регионов и вовлекает местных жителей в туристическую инфраструктуру.

В номинации «Медиа» победил московский проект «Спортопыт» — научно-популярная программа, знакомящая зрителей с различными видами спорта. Каждый выпуск сочетает историю дисциплины, практический опыт новичка, интервью с ведущими спортсменами и рекомендации, помогая сделать спорт понятнее и доступнее широкой аудитории.

В народном голосовании, в котором приняли участие 250 полуфиналистов конкурса, победил проект «Футбол в селе Ловозеро 2.0» из Мурманской области. Его автор, пожарный Янис Шебут, уже 17 лет развивает футбол в саамском селе и создал систему, в которой дети получают баллы не только за спортивные достижения, но и за успехи в учебе и участие в волонтерской деятельности. Проект был отмечен специальным призом от издания «Спорт Бизнес Консалтинг» (СБК) — публикацией материала о своей инициативе на сайте и в печатной версии журнала.