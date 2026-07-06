КННВС России сформировал сборную страны для участия в VI Всемирных играх кочевников

Комитет национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС России) официально объявил о завершении формирования состава национальной команды на VI Всемирные игры кочевников. В конце августа в Бишкек отправится мощная Единая команда России, насчитывающая 230 спортсменов.

Российская сборная станет одной из самых многочисленных и представительных на предстоящем международном форуме в Кыргызстане. Атлеты поборются за медали во всех 43 видах спорта, демонстрируя уникальное многообразие культурного кода нашей страны. География команды впечатляет масштабами: честь российского флага будут защищать представители 33 субъектов Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба КННВС

Особое внимание при формировании состава было уделено регионам с богатейшими традициями в национальных видах спорта. Фундаментом национальной команды станут мощные делегации таких республик, как Саха (Якутия), Башкортостан, Татарстан, а также Алтай и Тыва. Именно эти регионы исторически являются центрами сохранения уникальных боевых искусств, конных дисциплин и состязаний по стрельбе из лука, которые составляют основу программы Игр. Участие россиян приобретает особое значение в контексте объявленного президентом Российской Федерации Года единства народов России.

Как отмечают в руководстве КННВС, формирование единой команды России стало наглядным воплощением государственной политики по укреплению межнационального мира и согласия. Спорт выступает универсальным языком, который стирает границы между представителями десятков национальностей, населяющих нашу страну, объединяя их под общим триколором.

«Всемирные игры кочевников — это больше, чем просто спортивное соревнование. Это глобальный диалог цивилизаций, сохранение исторической памяти и традиций наших предков.

В Год единства народов России наша задача — показать всему миру силу отечественного спорта. Под национальным флагом и гимном мы везём в Бишкек самую сильную сборную в истории Игр. От мас-рестлинга Якутии до борьбы корэш Татарстана — каждый спортсмен несёт в себе частицу великой культуры своей малой родины», – приводит слова президента КННВС России Бориса Гришина пресс-служба комитета.

VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года в Кыргызстане. Церемония открытия состоится в Бишкеке, соревнования пройдут на озере Иссык-Куль в городе Чолпон-Ата. Ожидается, что соревнования соберут более трёх тысяч участников из свыше 100 стран мира. Программа игр включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и, помимо широкой соревновательной программы, содержит научную составляющую и культурные мероприятия.

Министерство спорта РФ уполномочило КННВС России на формирование и подготовку Единой команды России. На предыдущих V Всемирных играх кочевников в Казахстане в 2024 году Единая команда России заняла почётное третье место в общекомандном зачёте с 49 медалями. Следите за подготовкой национальной команды на официальных ресурсах Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России.