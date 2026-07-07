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Российские гребцы пропустят этап Кубка мира в Канаде из-за отсутствия виз

Российские гребцы пропустят этап Кубка мира в Канаде из-за отсутствия виз
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Российские спортсмены не смогут выступить на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Монреале (Канада) из-за отсутствия виз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации каноэ России.

«Наши спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира в Канаде по причине неготовности въездных виз в эту страну на момент, когда команда должна уже была вылетать в Монреаль», — приводит слова представительницы федерации ТАСС.

Этап Кубка мира в Монреале пройдёт с 9 по 12 июля. На турнире спортсмены получат возможность набора квалификационных очков для отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

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