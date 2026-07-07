Российские пловцы на чемпионате Европы установили новый юниорский рекорд мира в эстафете

Сборная России на первенстве Европы, которое проходит в Мюнхене (Германия), установила новый юниорский рекорд мира, Европы и соревнований в квалификации эстафеты 4x100 м. В состав команды вошли Матвей Чекалев, Егор Прошин, Матвей Миляев, Михаил Щербаков. Они показали результат 3.14,72.

1. Матвей Чекалев — 49,65.

2. Егор Прошин — 48,11.

3. Матвей Миляев — 48,69.

4. Михаил Щербаков — 48,27.

Ранее юниорская сборная России по синхронному плаванию заняла первое место в медальном зачёте на чемпионате Европы 2026 года. Российские спортсмены завоевали 10 золотых и одну серебряную медаль.

Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта отложила полное возвращение национальной символики российским атлетам до сентября 2026 года.