В Москве завершился детский турнир «Шахматные звёзды 2026»

6 июля в рамках торжественной церемонии закрытия международного турнира «Шахматные звёзды 2026» состоялось награждение победителей детского турнира. В течение нескольких игровых дней 200 юных шахматистов соревновались на одной площадке с ведущими гроссмейстерами мира, получая уникальный опыт участия в масштабном международном соревновании.

Детское направление традиционно занимает особое место в проекте «Шахматные звёзды», объединяя новое поколение игроков и признанных мастеров. Участники турнира получили возможность не только бороться за спортивный результат, но и наблюдать за партиями сильнейших шахматистов, общаться с ними и перенимать опыт.

Фото: «Шахматные звёзды»

В день закрытия первые символические ходы в детских партиях сделали писатель и сценарист Александр Цыпкин, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, финалист Олимпийских игр Эмин Гарибов, а также генеральный директор компании «Новые шахматы», организатора турнира «Шахматные звёзды 2026», Сеймур Гусейнов.

В категории до 9 лет среди мальчиков первое место занял Михаил Шаповалов (Московская область), вторым стал Глеб Сысолятин (Московская область), третье место занял Марк Ханютин (Москва). Среди девочек победительницей стала Софья Гончарова (Московская область), второе место заняла Ольга Синицына (Санкт-Петербург), третье — Фелиция Рубцова (Ивановская область).

В категории до 11 лет среди мальчиков победителем стал Лев Егорушкин (Московская область), второе место занял Кирилл Морозевич (Москва), третье — Гусейн Асланбеков (Москва). В женском зачёте первое место заняла Екатерина Сивкова (Кировская область), второе — Алиса Клетрова (Москва), третье — Милана Посредникова (Смоленская область).

В категории до 13 лет среди мальчиков первое место занял Даниил Каминский (Хабаровский край), вторым стал Артем Осипчук (Москва), третье место занял Даниил Кислый (Москва). Среди девочек победительницей стала Александра Чалая (Москва), второе место заняла Таисия Балабинская (Смоленская область), третье — София Свиридова (Рязанская область).

В категории до 17 лет среди юношей первое место занял Максим Иванников (Москва), второе — Егор Здоров (Москва), третье — Егор Корельский (Москва). В зачёте среди девушек победительницей стала Виктория Кузьмина (Москва), второе место заняла Кристина Завиваева (Нижегородская область), третье — Милана Захарова (Москва).

Фото: «Шахматные звёзды»

Лучшим игроком детского турнира стал Даниил Каминский (Хабаровский край), набравший 17,5 очка. Также Даниил получил диплом от информационного партнёра турнира, спортивного портала «Чемпионат».

Особенностью церемонии награждения стало участие в ней ведущих гроссмейстеров турнира. Чемпионы и участники взрослого зачёта лично вручали юным спортсменам кубки, медали и памятные подарки, поддерживая будущих шахматных звёзд и создавая атмосферу преемственности поколений.

«Для нас особенно важно, что «Шахматные звёзды» объединяют не только сильнейших гроссмейстеров мира, но и новое поколение шахматистов. Каждый год мы видим, как юные участники растут, получают бесценный опыт и делают первые шаги на большой шахматной сцене. Наша задача — создавать пространство, где дети могут играть рядом с профессионалами, вдохновляться их примером и верить в собственные силы. Именно из таких встреч рождаются будущие чемпионы», — отметил Сеймур Гусейнов, генеральный директор компании «Новые шахматы».

«Шахматные звёзды» продолжают развивать традицию объединения опытных игроков и молодых спортсменов, создавая площадку, где будущие чемпионы получают возможность сделать первые шаги на большой шахматной сцене. Генеральный информационный партнёр — спортивный портал «Чемпионат».