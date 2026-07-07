В Москве завершился турнир «Шахматные звёзды» — 2026: победитель — Владислав Артемьев

6 июля в ресторане «Фьюжн» на территории «Крокус Сити Молла» состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звёзды» — 2026.

С 1 по 6 июля Москва вновь стала центром мировых шахмат, объединив сильнейших гроссмейстеров мира и 200 юных спортсменов из разных регионов страны. В течение нескольких игровых дней участники боролись за победу в одном из крупнейших шахматных событий года, где за одной площадкой встретились признанные мастера и новое поколение игроков. Общий призовой фонд турнира составил 15 млн рублей.

В гроссмейстерском зачёте победителем турнира стал Владислав Артемьев, занявший первое место и получивший приз в размере 3,6 млн рублей. Эта победа оказалась для шахматиста пятой в истории турнира «Шахматные звёзды», подтвердив его статус одного из самых успешных участников проекта. Второе место занял Лу Шанлэй — 2,6 млн рублей, третьим стал Раунак Садхвани — 2 млн рублей. Андрей Есипенко занял четвёртое место, Теймур Раджабов — пятое, Евгений Томашевский — шестое, Сергей Карякин — седьмое. В десятку лучших также вошли Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Валентина Гунина.

Фото: «Шахматные звёзды»

В финале турнира Владислав Артемьев подтвердил лидерство по итогам двух шахматных дисциплин — рапида и блица. По сумме результатов он набрал 18,5 очка (шесть очков в рапиде и 12,5 – в блице), опередив Лу Шанлэя, занявшего второе место с результатом 18 очков, и Раунака Садхвани, ставшего третьим с 18 очками.

«Счастлив снова стать частью истории турнира «Шахматные звёзды». Каждый год соревнование становится сильнее: здесь собираются ведущие гроссмейстеры и появляется новое поколение шахматистов. Турнир даёт возможность проверять себя в борьбе с сильными соперниками, получать новый опыт и развиваться. Благодарю организаторов, партнёров и всех, кто создаёт эту уникальную шахматную атмосферу», — отметил Владислав Артемьев.

В церемонии награждения победителей приняли участие главный судья турнира Артём Ахметов, заслуженные мастера спорта России Анастасия Назаренко и Дарья Шкурихина, международный гроссмейстер Сергей Шипов, руководитель Педагогического шахматного союза Сергей Моисеев и генеральный директор компании «Новые шахматы» Сеймур Гусейнов.

Фото: «Шахматные звёзды»

«Шахматные звезды» за несколько лет стали больше, чем просто турниром. Это пространство, где встречаются сильнейшие гроссмейстеры мира и новое поколение шахматистов, где рождаются новые истории и формируется будущее интеллектуального спорта. Для нас важно создавать условия, в которых дети получают возможность играть рядом с профессионалами, а зрители — видеть шахматы как современный, открытый и масштабный вид спорта. Благодарю участников, партнёров и всю команду, которая каждый год помогает развивать этот проект», — говорит Сеймур Гусейнов.

За годы проведения «Шахматные звёзды» превратились из спортивного соревнования в масштабный проект, объединяющий шахматистов, болельщиков, партнёров и представителей культуры. Турнир стал площадкой, где профессиональный спорт встречается с открытым диалогом между поколениями и помогает популяризировать шахматы среди новой аудитории.

Финальный вечер турнира продолжил эту атмосферу: после церемонии награждения гостей ждала музыкальная программа. На сцене выступили Илья Зудин, солист группы «Динамит», мультиинструменталист J.Seven, а продолжил вечер диджей KANARSKY. Генеральный информационный партнёр — спортивный портал «Чемпионат».