Федерация гандбола России утвердила изменения в регламенте розыгрыша OLIMPBET Суперлиги

Высший совет Федерации гандбола России утвердил изменения, касающиеся предстоящего розыгрыша женской и мужской OLIMPBET Суперлиги.

В предстоящем розыгрыше мужского и женского чемпионатов страны, как и в минувшем сезоне, предварительный этап будет состоять из 22 игр (по 11 матчей дома и на выезде). По итогам этих встреч будет сформирован пул участников плей-офф – команды, занявшие в таблице места с первого по восьмое. Клубы, занявшие места с девятого по 12-е, проводят дополнительный мини-турнир в два круга для определения своих итоговых позиций в чемпионате.

Изменения коснутся формата проведения плей-офф. С нового сезона в мужской и женской части соревнований стадии четвертьфинала и полуфинала будут проводиться до двух побед в каждой из пар. В этом же формате пройдут серии за пятое-восьмое места. Медальные серии будут проходить до трёх побед одной из команд.