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МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России

МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России
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Сегодня, 7 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Отмечается, что организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Решение было принято после тщательного анализа, проведённого комитетом МОК по правовым вопросам. При этом учитывалось, что в состав ОКР больше не входят в качестве членов региональные спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведёт и не будет вести какую либо деятельность на этих территориях.

«Исполнительный совет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принимать любые дальнейшие меры, если сочтёт это необходимым», — отмечается в пресс-релизе организации.

Также МОК публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

Из ключевых тезисов релиза МОК стоит отметить, что:

  • МОК не будет организовывать мероприятия под своей эгидой в России и не будет приглашать российских чиновников на свои мероприятия.
  • МОК примет решение относительно демонстрации российского флага, гимна, цветов или любых других символов на Олимпиадах позднее.
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