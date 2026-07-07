Сегодня, 7 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Отмечается, что организация приняла такое решение, в частности, в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

Решение было принято после тщательного анализа, проведённого комитетом МОК по правовым вопросам. При этом учитывалось, что в состав ОКР больше не входят в качестве членов региональные спортивные организации, расположенные на территориях, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Кроме того, ОКР подтвердил, что не ведёт и не будет вести какую либо деятельность на этих территориях.

«Исполнительный совет МОК продолжит внимательно следить за ситуацией, связанной с любой деятельностью ОКР на этих территориях, и оставляет за собой право принимать любые дальнейшие меры, если сочтёт это необходимым», — отмечается в пресс-релизе организации.

Также МОК публично рекомендовал спортивным федерациям снять все ограничения с российских спортсменов.

Из ключевых тезисов релиза МОК стоит отметить, что: