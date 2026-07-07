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Министр спорта Дегтярёв отреагировал на решение МОК о восстановлении прав ОКР

Министр спорта Дегтярёв отреагировал на решение МОК о восстановлении прав ОКР
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Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене.

«Это стало возможным благодаря последовательной юридической и дипломатической работе Минспорта и Олимпийского комитета России. Возвращение нашей страны в олимпийскую семью – это зелёный свет для международных федераций по восстановлению в правах всех наших атлетов. Процесс восстановления целостности спорта проводится нами по поручению президента России Владимира Владимировича Путина.

На сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций допускают на свои соревнования юниоров под флагом России и с национальным гимном, 10 федераций допускают всех спортсменов без ограничений. Решение МОК значительно ускорит этот процесс. Впереди у российской сборной юношеские Олимпийские игры в Сенегале под флагом России осенью 2026 года, а также отбор на летние Олимпийские игры в США в 2028 году.

Предстоит ещё большая работа по имплементации решений МОК в международных организациях, однако МОК даёт чёткий сигнал – олимпийское движение должно быть вне политики», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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