Министр спорта РФ Дегтярёв прокомментировал решение МОК о восстановлении ОКР в правах

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене.

«Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение от 2023 года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Больше не будет никаких проверок на нейтральность. Также МОК снял ограничения по всем командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям — вернуть флаг и гимн на международные старты.

Для нас тоже есть важное решение — ОКР восстановлен в своих правах. Это означает, что мы будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов, на ОКР никаких ограничений больше не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные команды России на международные старты.

Мы провели большую дипломатическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают взрослых и юниоров под флагом России. Более 20 — только юниоров. Теперь решение от 2023 года отменено, точка поставлена. Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. А отдельное дело российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с места — приняты в изменения федеральные законы, они подписаны президентом, одобрены ВАДА. Теперь мы будем выходить из судебных тяжб и ожидаем в этом году в ближайшее время аудит нашего агентства здесь — в Москве, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.