Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Министр спорта РФ Дегтярёв прокомментировал решение МОК о восстановлении ОКР в правах

Министр спорта РФ Дегтярёв прокомментировал решение МОК о восстановлении ОКР в правах
Комментарии

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене.

«Исполком МОК принял решение, которое отменяет его же решение от 2023 года о дискриминационных мерах в отношении российских спортсменов. Больше не будет никаких проверок на нейтральность. Также МОК снял ограничения по всем командным видам спорта и обратился ко всем международным федерациям — вернуть флаг и гимн на международные старты.

Для нас тоже есть важное решение — ОКР восстановлен в своих правах. Это означает, что мы будем продолжать переговоры в МОК по восстановлению наших спортсменов, на ОКР никаких ограничений больше не накладывается. Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные команды России на международные старты.

Мы провели большую дипломатическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают взрослых и юниоров под флагом России. Более 20 — только юниоров. Теперь решение от 2023 года отменено, точка поставлена. Также очень важно, что МОК разрешил на усмотрение международных федераций проводить чемпионаты мира, международные турниры. Мы этим обязательно воспользуемся. А отдельное дело российского антидопингового агентства тоже сдвинулось с места — приняты в изменения федеральные законы, они подписаны президентом, одобрены ВАДА. Теперь мы будем выходить из судебных тяжб и ожидаем в этом году в ближайшее время аудит нашего агентства здесь — в Москве, — сказал Дегтярёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России
Материалы по теме
У героя из России будет шанс на золото Олимпиады! Ски-альпинизм — в программе Игр-2030
У героя из России будет шанс на золото Олимпиады! Ски-альпинизм — в программе Игр-2030
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android