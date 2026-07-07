«Лучшая новость за 100 лет!» В Госдуме отреагировали на решение МОК восстановить ОКР

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на решение МОК восстановить в правах Олимпийский комитет Росиии.

«Лучшая новость за 100 лет в спортивном мире! Только приветствуем и поддерживаем. Теперь надо внимательно смотреть, как отреагируют международные федерации, которые или не допустили, или допустили с ограничениями наших спортсменов. Думаю, препоны сняты, теперь нужны желания и возможности именно международных федераций. Нужно восстанавливаться и добиваться результатов.

Прекрасная работа проведена ОКР, международным отделом, российскими и международными юристами. Переговорный процесс, который не останавливался ни на минуту, дал результат. А мы будет связываться с нашей международной федерацией, вести с ними консультацию», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.