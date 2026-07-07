МОК: россияне должны пройти многократное тестирование на допинг до своего возвращения

Международный олимпийский комитет (МОК) пояснил, какие требования будут предъявлены российским спортсменам, которые планируют возвращение в международный спорт.

«Для устранения дефицита доверия в мировом спортивном сообществе относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования, а также ввиду недавних заявлений, касающихся руководства Российского антидопингового агентства (РУСАДА), и до подтверждения выполнения условий восстановления в рамках Всемирного антидопингового кодекса все возвращающиеся на международные старты российские спортсмены должны соответствовать установленным антидопинговым требованиям. В частности:

– российские спортсмены, возвращающиеся на международные соревнования, должны быть частью национальной (РУСАДА/ОКР) антидопинговой программы, управление которой делегировано Международному агентству по тестированию (ITA);

– асе спортсмены, вновь возвращающиеся на международные старты, должны пройти многократное тестирование до своего возвращения на основе оценки спортивных рисков.

– учитывая графики квалификационных турниров к Олимпийским играм – 2028, и в целях обеспечения справедливых возможностей для участия международные федерации несут ответственность за установление сроков, в течение которых должно проводиться такое тестирование до возвращения спортсменов, либо для тех, кто ещё не был включён в зарегистрированный пул тестирования;

– международные федерации в рамках своих антидопинговых программ должны согласовать с ITA общий план тестирования, включая необходимое количество тестов и сроки их проведения;

– если РУСАДА по-прежнему будет признано ВАДА не соответствующим кодексу в 2028 году перед Олимпийскими играми, МОК поручит ITA обеспечить прохождение независимого тестирования всеми квалифицировавшимися российскими спортсменами по аналогичной схеме», — говорится в пресс-релизе МОК.