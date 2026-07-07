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Мадс Педерсен выиграл 4-й этап «Тур де Франс» — 2026, Погачар финишировал 33-м

Мадс Педерсен выиграл 4-й этап «Тур де Франс» — 2026, Погачар финишировал 33-м
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Чемпион мира 2019 года в групповой гонке 30-летний датский велогонщик Мадс Педерсен (Lidl — Trek) стал победителем четвёртого этапа престижной многодневки «Тур де Франс» — 2026. Новым лидером генеральной классификации оказался Торстейн Треэн (Uno-X Mobility).

Велоспорт. «Тур де Франс», 2026 год, мужчины. Четвёртый этап. Каркасон — Фуа

1. Мадс Педерсен (Дания, Lidl – Trek) — 4:10.45.
2. Куинн Симмонс (США, Lidl – Trek) — то же время.
3. Рауль Гарсия Пьерна (Испания, Movistar)…
8. Торстейн Треэн (Норвегия, Uno-X Mobility)…
33. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) — 12,59.

Генеральная классификация после четвёртого этапа:

1. Торстейн Треэн (Норвегия, Uno-X Mobility) — 13:02,46.
2. Шон Куинн (США, EF Education – EasyPost) — то же время.
3. Матиас Вачек (Чехия, Lidl – Trek) — 3,50.
4. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG) — 7,53.
5. Йонас Вингегор (Дания, Visma | Lease a Bike) — 7,53.
6. Ремко Эвенепул (Бельгия, Alpecin – Premier Tech) — 8,06.

В «Тур де Франс» — 2026 принимают участие 184 велогонщика из 27 стран, среди которых большинство составляют бельгийцы (31 велогонщик). В прошлом году тур выиграл Тадей Погачар.

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