Вайцеховская: МОК дал понять, что решение по допуску россиян останется за федерациями

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене.

«Мне кажется, ключевое в рекомендациях МОК по временному восстановлению ОКР в правах заключается не в том, что международная организация продолжит следить за деятельностью ОКР на известных территориях и так далее и тому подобное, а в том, что сам МОК со всех сторон обезопасил себя от возможных исков — это раз. А во-вторых, дал чётко понять, что решение по реальному допуску российских атлетов на международную поляну всё равно останется за международными федерациями.

С учётом того, что следующая сессия МОК состоится только осенью, сейчас у организации есть время понаблюдать за тенденциями и настроениями упомянутых федераций. И принять по восстановлению ОКР уже окончательное решение (не исключено, что диаметрально отличное от текущего).

Понятно, что это я уже совсем сгущаю краски, но что-то мешает безоговорочно встать на позицию «лёд тронулся». В конце концов, у нас уже была возможность понять, чего стоят рекомендации МОК», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.