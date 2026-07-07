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Глава НОК Норвегии: мы не согласны с рекомендацией МОК по правам российских спортсменов

Глава НОК Норвегии: мы не согласны с рекомендацией МОК по правам российских спортсменов
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Президент Национального олимпийского комитета Норвегии Зайнеб Аль-Самараи поделилась позицией касательно решения Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности ОКР на международной арене.

«НОК Норвегии последовательно выступал против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Вместе с олимпийскими и паралимпийскими комитетами других северных стран мы неоднократно отстаивали эту позицию на международных форумах и в прямом диалоге с МОК. Нынешняя ситуация не даёт оснований считать, что российские спортсмены должны вновь получить возможность участвовать в международных стартах.

Мы не согласны с рекомендацией МОК восстановить участие российских спортсменов с полным объёмом прав, однако принимаем её к сведению. К сожалению, нам вновь приходится признать, что наша позиция остаётся мнением меньшинства в международном спортивном сообществе», — говорится в заявлении Аль-Самараи.

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