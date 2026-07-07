Российские пловцы вновь побили юниорский рекорд мира в эстафете на первенстве Европы

Российские пловцы на первенстве Европы по плаванию выиграли эстафету 4х100 м вольным стилем, вновь обновив юниорский рекорд мира.

Команда в составе Богдана Торопкина, Егора Прошина, Матвея Миляева и Михаила Щербакова преодолела дистанцию за 3.12,75.

Сегодня утром, 7 июля, в квалификации эстафеты российская команда уже устанавливала мировой рекорд, показав результат 3.14,72. Этот результат удалось перебить в вечерней сессии.

Соревнования проходят в Мюнхене и завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Европейская федерация водных видов спорта отложила полное возвращение национальной символики российским атлетам до сентября 2026 года.