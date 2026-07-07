Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Член МОК от Норвегии: права спортсменов не должны зависеть от того, из какой они страны

Член МОК от Норвегии: права спортсменов не должны зависеть от того, из какой они страны
Комментарии

Член исполнительной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) от Норвегии Кристин Клостер Осен прокомментировала решение организации временно снять ограничение прав в деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) на международной арене.

«Приостановление деятельности Олимпийского комитета России было совершенно изолированным вопросом. Оно последовало после того, как комитет в 2023 году принял в члены региональные олимпийские организации из четырёх районов Украины. Именно это стало основанием для приостановления.

Мы – организация, которая считает, что олимпийская арена должна быть глобальным соперничеством. Мы не хотим, чтобы конфликты оказывали на неё влияние. Право спортсменов заниматься спортом должно быть независимым от действий властей и от того, из какой страны они происходят.

Наше послание заключается в том, что право заниматься спортом не должно зависеть от того, где ты живёшь. Это не означает, что нам нравится то, что делают власти той или иной страны», — приводит слова Осен TV2.

Материалы по теме
МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России
МОК: россияне должны пройти многократное тестирование на допинг до своего возвращения
Материалы по теме
МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android