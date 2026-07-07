Член МОК от Норвегии: права спортсменов не должны зависеть от того, из какой они страны

Член исполнительной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) от Норвегии Кристин Клостер Осен прокомментировала решение организации временно снять ограничение прав в деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) на международной арене.

«Приостановление деятельности Олимпийского комитета России было совершенно изолированным вопросом. Оно последовало после того, как комитет в 2023 году принял в члены региональные олимпийские организации из четырёх районов Украины. Именно это стало основанием для приостановления.

Мы – организация, которая считает, что олимпийская арена должна быть глобальным соперничеством. Мы не хотим, чтобы конфликты оказывали на неё влияние. Право спортсменов заниматься спортом должно быть независимым от действий властей и от того, из какой страны они происходят.

Наше послание заключается в том, что право заниматься спортом не должно зависеть от того, где ты живёшь. Это не означает, что нам нравится то, что делают власти той или иной страны», — приводит слова Осен TV2.