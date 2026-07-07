Борец греко-римского стиля Ильясов выиграл золото на юниорском первенстве Европы

Российский борец греко-римского стиля Али Ильясов стал победителем юниорского первенства Европы среди спортсменов не старше 20 лет в весовой категории до 130 кг. Соревнования стартовали сегодня, 7 июля.

В финальной схватке Ильясов одержал досрочную победу над представителем Украины Иваном Янковским.

Также в первый день турнира награды завоевали и другие россияне:

Михаил Шкарин (золото в весовой категории до 87 кг). В финале он одолел представителя Азербайджана Орхана Физули Хаджиева;

(золото в весовой категории до 87 кг). В финале он одолел представителя Азербайджана Орхана Физули Хаджиева; Салим Казмахов (бронза, до 63 кг);

(бронза, до 63 кг); Назар Берковский (бронза, до 77 кг).

Турнир проходит в Скопье (Северная Македония) и завершится 12 июля.