Сборная России по футзалу сыграет на международном турнире в Таиланде

Сборная России по футболу примет участие в турнире Continental Futsal Championship, который состоится в Бангкоке (Таиланд) с 1 по 6 августа. Кроме России, на турнире выступят команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Состав сборной России

Вратари: Булат Гайнатуллин (КПРФ), Зураб Калмахелидзе ( «Газпром-ЮГРА»), Кирилл Щурок («Ухта»), Дмитрий Юдин («Сибиряк»)

Полевые игроки: Артём Антошкин, Руслан Кудзиев (оба – «Норильский никель»), Даниил Букаткин, Владимир Рыночнов (оба – «Тюмень»), Григорий Валеев, Антон Соколов (оба – «Синара»), Дмитрий Зайцев, Артём Ниязов, Павел Симаков (все – КПРФ), Андрей Павлов, Михаил Москалёв (оба – «Ухта»), Александр Пирогов, Андрей Понкратов, Константин Шуклецов (все – «Газпром-Югра»).

Расписание матчей сборной России (время — московское):

1 августа, 14:00. Россия – Вьетнам;

3 августа, 14:00. Россия – Новая Зеландия;

5 августа, 14:00. Афганистан – Россия;

6 августа, 16:30. Таиланд – Россия.