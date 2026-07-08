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В Федерации велоспорта России прокомментировали решение МОК восстановить в правах ОКР

В Федерации велоспорта России прокомментировали решение МОК восстановить в правах ОКР
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Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов прокомментировал решение Исполкома МОК восстановить в правах Олимпийский комитет России.

«Безусловно, мы крайне положительно оцениваем решение Исполкома Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России. Это важный шаг к справедливости и здравому смыслу в мировом спорте.Теперь мы с большим нетерпением ждем адекватной реакции от Международного союза велосипедистов (UCI). Очень надеемся, что руководящий комитет UCI, действуя в унисон с решением МОК, примет аналогичные решения о полноценном допуске наших спортсменов на международную арену с возможностью выступать под флагом и гимном Российской Федерации.

В преддверии начала периода отбора на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 2028 года такое решение стало бы настоящим, неоценимым подспорьем для всей сборной команды России. Наши спортсмены, которые продолжают упорно тренироваться и побеждать в сложнейших условиях, абсолютно этого заслужили», — приводит слова Екимова пресс-служба ФВСР.

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