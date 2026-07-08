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Президент НОК Норвегии Аль-Самараи высказалась о решении МОК восстановить права ОКР

Президент НОК Норвегии Аль-Самараи высказалась о решении МОК восстановить права ОКР
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Президент НОК Норвегии Зайнеб Аль-Самараи прокомментировала решение МОК о восстановлении прав ОКР.

«С момента российского вторжения в Украину НОК Норвегии последовательно выступал против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Вместе с олимпийскими и паралимпийскими комитетами других северных стран неоднократно отстаивали эту позицию на международных форумах и в прямом диалоге с МОК. Нынешняя ситуация не даёт оснований считать, что российские спортсмены должны вновь получить возможность участвовать в международных стартах.

Мы не согласны с рекомендацией МОК восстановить участие российских спортсменов с полным объёмом прав, однако принимаем её к сведению. К сожалению, вновь приходится признать, что наша позиция остаётся мнением меньшинства в международном спортивном сообществе», — приводит слова Аль-Самараи официальный сайт НОК.

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