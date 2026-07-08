«Неудачное решение». Глава НОК Швеции — о восстановлении ОКР

Председатель Олимпийского комитета Швеции Ханс фон Утманн прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно снять приостановку деятельности Олимпийского комитета России на международной арене.

«Мы не изменили свою позицию, и ситуация между Россией и Украиной тоже не изменилась. Считаем это неправильным решением. Оно вызывает сожаление и является неудачным», – приводит слова председателя НОК Швеции Ханса фон Утманна SVT.

7 июля МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.