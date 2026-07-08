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Олимпийский комитет Латвии осудил решение МОК по ОКР

Олимпийский комитет Латвии осудил решение МОК по ОКР
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Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) осудил решение Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений с Олимпийского комитета России (ОКР).

В заявлении организации, в том числе говорится, что ЛОК решительно осуждает решения МОК, направленные на восстановление статуса и участие олимпийских комитетов России и Беларуси. Кроме того, Олимпийский комитет Латвии выразил надежду на то, что международные спортивные федерации создали механизмы, которые не позволят спортсменам участвовать в соревнованиях. Организация также отмечает, что уже известно о нескольких влиятельных международных федерациях, которые открыто и недвусмысленно заявили о своей отрицательной позиции по вопросу допуска российских спортсменов.

Кроме того, в ЛОК отметили, что решение МОК не устраняет многочисленные серьёзные нарушения в антидопинговой сфере, из-за которых Всемирное антидопинговое агентство (WADA) до сих пор не восстановило соответствие Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

7 июля МОК временно снял приостановление деятельности ОКР, действовавшее с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.

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