В правительстве Великобритании раскритиковали решение МОК по ОКР

Министр культуры Великобритании Лиза Нэнди раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений с Олимпийского комитета России (ОКР).

«Глубоко возмущена сегодняшним решением МОК. Правительство последовательно придерживается позиции, что Российская Федерация не должна быть представлена в международном спорте, пока продолжаются боевые действия на Украине. Мы продолжаем выражать солидарность с Украиной.

Кроме того, нельзя забывать, что вопиющее пренебрежение Россией антидопинговыми правилами превращает её участие в будущих соревнованиях в насмешку над принципами честной борьбы. Спортсмены со всего мира должны быть уверены, что выступают в равных условиях», – приводит слова Нэнди The Telegraph.

7 июля МОК временно снял приостановку деятельности ОКР, действовавшую с 12 октября 2023 года. Организация приняла такое решение, в том числе в связи с началом квалификационного периода как к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, так и к зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года, и необходимостью обеспечения равного доступа к этим соревнованиям для всех спортсменов.