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«Новость, внушающая оптимизм». Сергей Шишкарёв — о решении МОК по ОКР

«Новость, внушающая оптимизм». Сергей Шишкарёв — о решении МОК по ОКР
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Председатель Высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по снятию ограничений с Олимпийского комитета России (ОКР).

«Безусловно, это отличная новость, которая внушает определённый оптимизм и является результатом дипломатической работы ОКР и спортивных федераций. Но мы ждём конкретной реакции на данное решение от Международной федерации гандбола (IHF), у которой есть все законные основания допустить национальные команды и профессиональные клубы России и Беларуси до официальных турниров. Четыре года изоляции — огромный срок, целое поколение молодых талантливых гандболисток и гандболистов было лишено возможности участвовать в европейских и мировых первенствах среди молодежных команд, главные сборные пропустили Олимпиаду в Париже, а также чемпионаты мира и Европы. При этом ФГР делала всё возможное, чтобы наши спортсмены имели игровую практику международного уровня. Будем активизировать взаимодействие с руководством IHF и EHF, убеждать коллег как можно быстрее вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, дабы восстановить справедливость и приверженность принципам олимпийского движения», – приводит слова Шишкарёва пресс-служба Федерации гандбола России.

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