Йохан Тромп: видеть, как «Стрела» доросла до победы в чемпионате России — невероятно

Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», высказался о победе клуба в чемпионате России.

– В прошлом сезоне «Стрела-Ак Барс» показала невероятные результаты, выиграв все турниры. Какая победа была самой важной для вас?

– Думаю, это победа в финале с «Динамо», потому что два других трофея мы уже выигрывали раньше, а чемпионат страны год назад взяли впервые. Так что лично для меня именно победа над «Динамо» важнейшая.

Мы прошли долгий путь с тех пор, как я пришёл в клуб. Я был с командой во всех её взлётах и падениях. Видеть, как мы выросли с 2020 года от небольшого амбициозного клуба до победы в чемпионате в прошлом сезоне, — это невероятно.

– Главный тренер Джей Пи Нил назвал вашу победную попытку в финале лучшим моментом сезона. Что вы чувствовали, когда её занесли?

– Я просто был рад, что принёс команде очки. Счёт тогда был довольно плотным, и попытка дала нам небольшой задел. Это была хорошо отработанная комбинация, мы упорно тренировали её в течение года. Всё сработало идеально: ребята открыли коридоры, и я смог занести, — сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.