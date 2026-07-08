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Йохан Тромп: российское регби пока сильно отстаёт, впереди ещё долгий путь

Йохан Тромп: российское регби пока сильно отстаёт, впереди ещё долгий путь
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Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», оценил уровень российского регби, отметив, что одна из главных задач при этом – адаптация к изменениям в игре.

– Вы играли в различных лигах, в том числе в ЮАР и в Тихоокеанском чемпионате Супер Регби. Как сравните их уровень с Россией?
– Честно говоря, российское регби пока сильно отстает от Супер Регби или южноафриканского Кубка Карри. Впереди долгий путь, нужно много учиться. Регби должно расти не только в отдельных командах, но и в целом. Главное: двигаться вперед, а не оглядываться на прошлое. Каждый год появляются новые тренды, так что нужно адаптироваться к современному регби, – сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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