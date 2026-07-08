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Регбист Тромп: люди в Намибии представляют Россию такой, какой она была 30 лет назад

Регбист Тромп: люди в Намибии представляют Россию такой, какой она была 30 лет назад
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Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», рассказал, как воспринимают Россию жители его родной страны.

– У Намибии сейчас хорошие отношения с Россией. Что люди там думают о нас?
– Из-за БРИКС отношения значительно улучшились. Но пожилые люди до сих пор представляют Россию такой, какой она была 30 лет назад. Когда рассказываешь им, как всё сейчас, они сильно удивляются.

Когда я только приехал в Казань, случилась стрельба в школе, пошли сюжеты в новостях, родственники за меня испугались. Но я им сказал: в Намибии почти каждый день кого-то убивают, особенно на фермах. В России такое случается раз в 30-40 лет, так что здесь намного безопаснее. Даже сейчас, – сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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