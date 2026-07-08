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«Мы часто отстреливаем бабуинов». Регбист Йохан Тромп — о жизни в Намибии

«Мы часто отстреливаем бабуинов». Регбист Йохан Тромп — о жизни в Намибии
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Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», рассказал о жизни в своей стране, отметив богатую природу Намибии.

– Расскажите побольше о Намибии. Чем живёт сейчас эта страна?
– Намибия – это океан, пустыня и горы. Основной экспорт – рыба и уран. Это страна с очень богатой природой: у нас много ферм, где выращивают урожай или содержат диких животных. К нам приезжают охотники со всего мира, даже из России. Можно охотиться на львов, гепардов, леопардов.

– А вы сами охотитесь?
– Да, у моего кузена есть ферма. Когда бываю дома, я езжу туда. Мы часто отстреливаем бабуинов – это вредители, которые уничтожают всё на ферме. Мясо мы потом готовим на барбекю или делаем традиционное блюдо – билтонг, – сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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