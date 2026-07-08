«Это борьба за выживание». Регбист Йохан Тромп — о проблеме расизма в Намибии

Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», высказался о проблемах расизма в своей стране, отметив, что одной из проблем является разный уровень образования у её жителей.

– Каковы сейчас отношения между белыми и чёрными в Намибии?

– Мы уживаемся. Главная проблема – образование. В сельских районах люди живут бедно, в хижинах, не имеют работы. Минимальная зарплата без образования очень низкая, поэтому там высокий уровень преступности.

Так что это не вопрос цвета кожи, белые тоже могут жить в ужасных условиях и воровать, чтобы выжить. Это борьба за выживание. Правительство не помогает, и в целом ведёт себя пассивно.

– В Намибии есть проблема расизма?

– В Намибии всё не так плохо, как было в ЮАР. Но никто не знает, что будет завтра, через год или 10 лет. Нужно жить сегодняшним днём. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом. Спорт помогает объединять людей. Хочется верить, – сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.