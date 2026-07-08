Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Это борьба за выживание». Регбист Йохан Тромп — о проблеме расизма в Намибии

«Это борьба за выживание». Регбист Йохан Тромп — о проблеме расизма в Намибии
Комментарии

Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», высказался о проблемах расизма в своей стране, отметив, что одной из проблем является разный уровень образования у её жителей.

– Каковы сейчас отношения между белыми и чёрными в Намибии?
– Мы уживаемся. Главная проблема – образование. В сельских районах люди живут бедно, в хижинах, не имеют работы. Минимальная зарплата без образования очень низкая, поэтому там высокий уровень преступности.
Так что это не вопрос цвета кожи, белые тоже могут жить в ужасных условиях и воровать, чтобы выжить. Это борьба за выживание. Правительство не помогает, и в целом ведёт себя пассивно.

– В Намибии есть проблема расизма?
– В Намибии всё не так плохо, как было в ЮАР. Но никто не знает, что будет завтра, через год или 10 лет. Нужно жить сегодняшним днём. Я стараюсь наслаждаться каждым моментом. Спорт помогает объединять людей. Хочется верить, – сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
«В Намибии убивают каждый день, в России безопаснее». Интервью со звездой регби из Африки
Эксклюзив
«В Намибии убивают каждый день, в России безопаснее». Интервью со звездой регби из Африки
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android