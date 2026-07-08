Тромп включил «золотую» попытку ЧР-2025 в тройку самых ярких в своей карьере

Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», рассказал, какие три момента в его профессиональной карьере он бы назвал самыми яркими.

– Что приятнее вспоминать – вашу попытку в финале чемпионата России или попытки на Кубке мира?

– На Кубке мира я заносил в матчах с Аргентиной и Тонга. Попытка против Тонга на Кубке мира – мой самый яркий момент из-за атмосферы. Это один из лучших эпизодов в моей жизни. Попытка в финале чемпионата России – в тройке лучших, наряду с дебютной попыткой за сборную Намибии, — сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.