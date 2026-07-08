Регбист «Стрелы» Йохан Тромп ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры

Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», рассказал, сколько ещё планирует продолжать спортивную карьеру.

– Сколько ещё вы планируете играть в регби?

– Не знаю. Пока я играю год за годом. Если этот сезон станет последним, значит, так тому и быть. Если я буду хотеть играть и клуб захочет продлить со мной контракт – я продолжу играть. Уезжать из Казани я не хочу.

С возрастом у меня стало меньше конкретных целей. Сейчас я просто стараюсь получать удовольствие от игры. Каждый раз, выходя на поле, я спрашиваю себя: «Почему я всё ещё играю?» И главный ответ – потому что люблю это. Я люблю своё дело, свой вид спорта.

Когда я смотрю на маленьких детей, которые играют в регби, я вижу, что они делают это ради радости. Это и моя главная причина. Сколько ещё буду играть, я сам пока не знаю, но пока я люблю этот спорт – буду играть, — сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.