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«Стараемся не употреблять такие слова за пределами поля». Регбист Тромп — о русском мате

«Стараемся не употреблять такие слова за пределами поля». Регбист Тромп — о русском мате
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Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», рассказал, что за пределами поля старается не употреблять матерные слова на русском или татарском.

– Вы знаете какие-то татарские слова?
– Раньше у нас были татары в команде, они научили нас говорить эйбет («хорошо») и рахмат («спасибо»). Но мы не успели выучить много слов. Я пробовал учить русский, но он даётся мне очень трудно. На поле я первым делом выучил слово «мой», чтобы партнёры понимали, что я бегу за мячом. Могу сказать пару фраз, но путаю мужской, женский и средний род.

– Вы знаете русские или татарские матерные слова?
– Да, конечно! Мы часто их слышим на тренировках, но стараемся не употреблять за пределами поля (улыбается), — сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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