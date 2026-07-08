«Мы идём лицом к лицу без щитков — это тяжелее». Йохан Тромп сравнил регби с хоккеем

Намибийский регбист Йохан Тромп, выступающий за казанский клуб «Стрела-Ак Барс», рассказал, что игра в регби жёстче, чем в хоккей или американский футбол.
– Вам было сложно понять хоккей?
– Немного, да. Мы привыкли, что в играх на консолях в игре разрешены драки, а в реальном хоккее их почти нет. Даже грустно стало (улыбается)!
– Хоккей похож на регби своей жёсткостью?
– Думаю, регби жёстче. У нас нет никакой защиты, как в хоккее или американском футболе. Мы идём лицом к лицу без щитков – это тяжелее, — сказал Тромп в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Ранее Йохан Тромп ответил на вопрос о завершении спортивной карьеры.