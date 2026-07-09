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«Визу выдали за день до старта». Евланова — о победе в командном спринте на молодёжном ЧЕ

«Визу выдали за день до старта». Евланова — о победе в командном спринте на молодёжном ЧЕ
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Россияне завоевали золото в командном спринте на чемпионате Европы среди молодёжи, который проходит в немецком Котбусе. В состав команды вошли Юлия Чертихина, Софья Новикова, Екатерина Евланова и Елизавета Солозобова.

Участница команды «Марафон-Тула» Екатерина Евланова высказалась о победе на турнире. Спортсменка приехала на соревнования за сутки до первенства Европы, так как получила визу с задержкой.

«Я очень счастлива, что удалось завоевать именно золото. Тем более — выступить первыми за четыре года в командном спринте! Уже не верила, что попаду на соревнования в Котбусе: визу выдали за день до старта командных дисциплин, поэтому билеты брали в последний момент. Летела с тремя пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек. Дорога, конечно, измотала, но я очень рада результату. По традиции буду спать в чемпионской майке!» – приводит слова Евлановой велокоманда «Марафон-Тула».

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